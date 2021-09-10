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  3. В больнице Томска умер ребенок, которого в марте травмировали автоворота
Новости

В больнице Томска умер ребенок, которого в марте травмировали автоворота

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В больнице Томска скончался семилетний мальчик, который в марте получил тяжелые травмы от механизма автоматических ворот во дворе жилого дома на улице Елизаровых. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

Напомним, следствие установило, что «ребенок ради развлечения решил прокатиться на воротах», не успел освободить руки и оказался в металлической конструкции. На момент, когда его освободили, он уже находился в состоянии клинической смерти. Этим летом сотрудники СК закрыли дело: ворота находились в исправном состоянии, соответствовали всем требованиям безопасности, ГОСТам и международным стандартам. Установили их в соответствии с законом, по решению собственников жилья. Происшествие — несчастный случай.

«Скончался в детской больнице №1, находился в тяжелом состоянии», — сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

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