В больнице скорой медицинской помощи вновь готовятся к открытию ковидного госпиталя

Ковидный госпиталь вновь готовится к открытию в больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте медучреждения.

«В связи с открытием респираторного госпиталя на базе ОГАУЗ «БСМП» с 7 июля 2021 года для работы в «красной зоне» требуются: терапевты, анестезиологи-реаниматологи», — говорится в сообщении.

«Больница скорой медицинской помощи начнёт работать в режиме респираторного госпиталя с 6 июля. Госпиталь будет рассчитан на 180 коек, в числе которых реанимационные. На базе больницы есть всё необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, 100% коечного фонда будет обеспечено кислородом. Медицинская помощь в БСМП будет оказываться пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19 терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля. Плановая помощь пациентам по этим профилям будет оказываться пациентам в томской областной клинической больнице», — прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

На сегодняшний день в Томской области развернуто 1584 койки, 275 из которых свободны.

Напомним, респираторный госпиталь в БСМП был развернут с октября 2020-го. В апреле 2021 года медучреждение вернулось к оказанию помощи по профилю. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В работе госпиталя было задействовано боле 500 сотрудников, за весь период медики приняли 2008 пациентов.

В настоящее время по данным оперштаба в регионе 21% свободных коечных мест. В конце июня заработал ковидный госпиталь во Дворце зрелищ и спорта. Там оборудовано 249 коек. До открытия респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составлял 905 коек. По данным оперштаба, на 28 июня свободный коечный фонд составляет 17,5%.

Действующими респираторными госпиталями остаются больница №3, МСЧ №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы.

В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра. Там в конце июня также увеличили коечный фонд. Там дополнительно развернули 30 коек.