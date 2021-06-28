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Главная Новости В больнице №2 Томска открыто отделение для лечения пациентов, контактировавших с заболевшими ковидом
Новости

В больнице №2 Томска открыто отделение для лечения пациентов, контактировавших с заболевшими ковидом

ТВ2
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14 часов назад

На базе больницы №2 Томска открылось стационарное отделение  на 60 мест для пациентов, являющихся контактными с заболевшими COVID-19, которым из-за обострения хронического заболевания требуется стационарное лечение. Ранее таких пациентов направляли в фильтр респираторных госпиталей.

«Из-за обострения хронического заболевания человек нуждается в оказании стационарной медицинской помощи, но профильное отделение любой больницы не сможет принять к себе на лечение пациента, контактного с заболевшим COVID-19. Поэтому оперативный штаб принял решение госпитализировать таких пациентов в стационарное отделение больницы №2 Томска. Здесь есть врачи — узкие специалисты, которые  смогут оказать помощь практически по любому заболеванию, не требующему хирургического вмешательства», — сообщила замгубернатора по соцполитике Алена Левко. 

При этом поликлиника больницы №2 работает в обычном режиме. 

«Плановая госпитализация в стационар приостановлена, пациенты направляются в другие медицинские организации Томска. Потоки пациентов стационарного и поликлинического отделений больницы №2 разведены, для стационара выделен отдельный вход», — пояснил главный врач Евгений Новицкий.

В Томской области для контактных с заболевшим COVID-19 на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь» действует обсерватор на 90 мест. Сюда размещаются люди, не имеющие симптомов заболевания и не нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, которым требуется пройти 14-дневную самоизоляцию, но  при этом нет возможности обеспечить ее  в домашних условиях, не подвергая опасности заражения проживающих с ними людей. На сегодня в обсерваторе «Томь» находятся 32 человека.

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