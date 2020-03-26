Добрые новости
26 марта,
2020
1
фото
Новости

В больницах Москвы скончались два пациента с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В больницах Москвы скончались два пациента, у которых диагностировали коронавирус. Это были пожилые люди 88 и 73 лет, сообщает «РБК» со ссылкой на оперативный штаб.

В больницах Москвы скончались два пациента с коронавирусом

Причины смерти пациентов оперативный штаб не уточняет. Говорится лишь, что у обоих погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие заболевания.


19 марта в московской больнице умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Через несколько часов после смерти пациентки врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.


Читайте также:


В Кузбассе выздоровел первый заболевший коронавирусом

Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус

Первый заболевший коронавирусом в Томске. Что известно на данный момент?

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.