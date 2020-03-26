В больницах Москвы скончались два пациента с коронавирусом

В больницах Москвы скончались два пациента, у которых диагностировали коронавирус. Это были пожилые люди 88 и 73 лет, сообщает «РБК» со ссылкой на оперативный штаб.

Причины смерти пациентов оперативный штаб не уточняет. Говорится лишь, что у обоих погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие заболевания.





19 марта в московской больнице умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Через несколько часов после смерти пациентки врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.





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