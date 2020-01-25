В Бийске врачам «скорой» пришлось пересесть на лошадей из-за снегопада

В алтайском Бийске врачам «скорой помощи» пришлось пересесть на лошадей из-за снегопада, сообщают «Вести.Алтай». Иначе они не могут добраться до некоторых пациентов по заметенным дорогам.





По словам главврача станции скорой медицинской помощи Бийска Алексея Карнаухова, по заснеженным дорогам кареты «скорой» не всегда могут подъехать к дому пациентов. Особенно сложно добраться до тех, чьи дома находятся в частном секторе.