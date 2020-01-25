В Бийске врачам «скорой» пришлось пересесть на лошадей из-за снегопада
В алтайском Бийске врачам «скорой помощи» пришлось пересесть на лошадей из-за снегопада, сообщают «Вести.Алтай». Иначе они не могут добраться до некоторых пациентов по заметенным дорогам.
По словам главврача станции скорой медицинской помощи Бийска Алексея Карнаухова, по заснеженным дорогам кареты «скорой» не всегда могут подъехать к дому пациентов. Особенно сложно добраться до тех, чьи дома находятся в частном секторе.
Сейчас нам приходится передвигаться по заметённым дорогам, добираться до пациентов, конечно, сложнее, — говорит Карнаухов. — Выкручиваемся любыми способами. Помогают волонтёры, администрации Бийска, Бийского и Зонального районов, где мы непосредственно работаем. Также службы МЧС помогают нам освободиться от снежного плена. Было, что жители выталкивали наши машины из сугробов. Иногда на снегоходах и вездеходах добираемся до пациентов, где-то на гужевом транспорте – на санях едем.
Главврач станции добавил, что у врачей не всегда выходит уложиться в нормативы прибытия на выезд, потому что им приходится много ходить пешком.
Уже несколько дней в Алтайском крае продолжается снегопад. В краевом Минздраве сообщили, что из-за сложных погодных условий вся медицинская служба переведена в режим повышенной готовности.
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