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Главная Новости В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике: фото
Новости

В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике: фото

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад
Автор:  МЧС по Алтайскому краю

В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике «Алтайский бройлер», сообщает МЧС по региону. 

«Сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение», – пояснили в ведомстве.

Пострадавших нет, сотрудники покинули здание самостоятельно.

Площадь возгорания составила более 2500 квадратных метров. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. 

Предприятие принадлежит «Управляющей компании птицеводство группы Черкизово». 

Автор:  Инцидент Бийск
Автор:  Инцидент Бийск
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