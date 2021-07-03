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В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике: фото
В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике «Алтайский бройлер», сообщает МЧС по региону.
«Сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение», – пояснили в ведомстве.
Пострадавших нет, сотрудники покинули здание самостоятельно.
Площадь возгорания составила более 2500 квадратных метров. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.
Предприятие принадлежит «Управляющей компании птицеводство группы Черкизово».