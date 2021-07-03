В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике: фото

В Бийске произошел крупный пожар на птицефабрике «Алтайский бройлер», сообщает МЧС по региону.

«Сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение», – пояснили в ведомстве.

Пострадавших нет, сотрудники покинули здание самостоятельно.

Площадь возгорания составила более 2500 квадратных метров. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

Предприятие принадлежит «Управляющей компании птицеводство группы Черкизово».