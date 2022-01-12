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В Бийске после курения электронной сигареты умер 12-летний мальчик

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В Алтайском крае после курения электронной сигареты умер 12-летний мальчик, его старшая сестра с подругой госпитализированы, сообщает сегодня региональное управление СК.

Автор:  Управление СК по Алтайскому краю
Автор:  Управление СК по Алтайскому краю

Трагедия произошла в городе Бийске. Мальчик вместе со своей сестрой пришли к ее подруге. Там они покурили вейп, после чего им стало плохо. 

«На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки 17 и 18 лет были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось», — пишет следственный комитет Алтайского края. 

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП. 

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