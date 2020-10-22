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22 октября,
2020
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В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Памятник коту Василию открылся в день 120-летия библиотеки Томского политехнического университета.

В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию

Кота Василия, прожившего в НТБ ТПУ 17 лет, не стало в июле прошлого года. За свою жизнь кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что, если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.


В конце октября 2019 года студенты решили увековечить память о коте Василии. Волонтерская организация ТПУ «Стиль жизни» совместно с Центром социальной работы провела конкурс проектов для создания памятника-копилки.


По итогам конкурса победил макет Никиты Липатова. Его проект памятника-копилки представлен в виде символа Томского политеха — брендового куба с книгами наверху, на которых сидит кот Василий. 


Итоговый памятник был напечатан на 3D-принтере сотрудниками Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.

Планируется, что деньги, которые будут собраны с помощью памятника-копилки, передадут в зоозащитное сообщество «Пункт передержки «Колыбель Дианы».

В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию
В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию
В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию
В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию

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