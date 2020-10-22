В библиотеке ТПУ установили памятник коту Василию

Кота Василия, прожившего в НТБ ТПУ 17 лет, не стало в июле прошлого года. За свою жизнь кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что, если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.





В конце октября 2019 года студенты решили увековечить память о коте Василии. Волонтерская организация ТПУ «Стиль жизни» совместно с Центром социальной работы провела конкурс проектов для создания памятника-копилки.





По итогам конкурса победил макет Никиты Липатова. Его проект памятника-копилки представлен в виде символа Томского политеха — брендового куба с книгами наверху, на которых сидит кот Василий.





Итоговый памятник был напечатан на 3D-принтере сотрудниками Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.