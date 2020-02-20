В Березовой роще на Каштаке оборудуют воркаут-комплекс и детскую площадку
Сотрудники администрации Ленинского района Томска и департамента дорожной деятельности провели встречу с активистами и обсудили благоустройство Березовой рощи, сообщает пресс-служба мэрии.
На благоустройство территории рощи по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» выделили около 13 млн рублей.
«Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, стоянку для велосипедов и самокатов, садовые диваны и малые архитектурные формы, пешеходные дорожки и освещение. В новом общественном пространстве для активного отдыха и спорта будет установлен комплекс воркаут, который состоит из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев и гимнастических колец. В зоне детской площадки будет размещен комплекс игровых и развивающих элементов «Самолет», игровой комплекс с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами», — сообщает мэрия.
Томичи предложили свои варианты размещения объектов. Например, игровой комплекс «Самолет» по их инициативе установят в роще как напоминание об аэропорте «Каштак», который работал на территории микрорайона с 1945 по 1967 год. Здание аэровокзала на улице Карла Ильмера, 10/1 сохранилось и сейчас, в нем находится стоматологическая клиника.
«На разных участках общественного пространства будет разное дорожное покрытие, в зависимости от их функциональной составляющей: песчаное покрытие, асфальтобетонные дорожки, деревянный настил и резиновая крошка. Это улучшает удобство и безопасность нового пространства и было пожеланием маломобильных групп жителей», — решили на собрании.
Отметим, по данным мэрии, в 2019 году по нацпрограмме потратили 17,7 млн рублей. На эти деньги установили девять спортивных комплексов и шесть детских игровых площадок.
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