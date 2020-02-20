В Березовой роще на Каштаке оборудуют воркаут-комплекс и детскую площадку

Сотрудники администрации Ленинского района Томска и департамента дорожной деятельности провели встречу с активистами и обсудили благоустройство Березовой рощи, сообщает пресс-служба мэрии.





На благоустройство территории рощи по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» выделили около 13 млн рублей.



«Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, стоянку для велосипедов и самокатов, садовые диваны и малые архитектурные формы, пешеходные дорожки и освещение. В новом общественном пространстве для активного отдыха и спорта будет установлен комплекс воркаут, который состоит из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев и гимнастических колец. В зоне детской площадки будет размещен комплекс игровых и развивающих элементов «Самолет», игровой комплекс с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами», — сообщает мэрия.





Томичи предложили свои варианты размещения объектов. Например, игровой комплекс «Самолет» по их инициативе установят в роще как напоминание об аэропорте «Каштак», который работал на территории микрорайона с 1945 по 1967 год. Здание аэровокзала на улице Карла Ильмера, 10/1 сохранилось и сейчас, в нем находится стоматологическая клиника.