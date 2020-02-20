Добрые новости
20 февраля,
2020
1
фото
Новости

В Березовой роще на Каштаке оборудуют воркаут-комплекс и детскую площадку

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники администрации Ленинского района Томска и департамента дорожной деятельности провели встречу с активистами и обсудили благоустройство Березовой рощи, сообщает пресс-служба мэрии.


На благоустройство территории рощи по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» выделили около 13 млн рублей.

«Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, стоянку для велосипедов и самокатов, садовые диваны и малые архитектурные формы, пешеходные дорожки и освещение. В новом общественном пространстве для активного отдыха и спорта будет установлен комплекс воркаут, который состоит из 7 турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев и гимнастических колец. В зоне детской площадки будет размещен комплекс игровых и развивающих элементов «Самолет», игровой комплекс с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами», — сообщает мэрия.


Томичи предложили свои варианты размещения объектов. Например, игровой комплекс «Самолет» по их инициативе установят в роще как напоминание об аэропорте «Каштак», который работал на территории микрорайона с 1945 по 1967 год. Здание аэровокзала на улице Карла Ильмера, 10/1 сохранилось и сейчас, в нем находится стоматологическая клиника.

В Березовой роще на Каштаке оборудуют воркаут-комплекс и детскую площадку
Фото: пресс-служба мэрии Томска

«На разных участках общественного пространства будет разное дорожное покрытие, в зависимости от их функциональной составляющей: песчаное покрытие, асфальтобетонные дорожки, деревянный настил и резиновая крошка. Это улучшает удобство и безопасность нового пространства и было пожеланием маломобильных групп жителей», — решили на собрании.


Отметим, по данным мэрии, в 2019 году по нацпрограмме потратили 17,7 млн рублей. На эти деньги установили девять спортивных комплексов и шесть детских игровых площадок.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.