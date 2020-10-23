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23 октября,
2020
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Новости

В Барнауле тела умерших от коронавируса завернули в пакеты и сложили на полу больницы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Множество черных пакетов с телами погибших от коронавируса снял очевидец в барнаульской больнице. Подлинность видео подтвердили в минздраве Алтайского края, передает «Тайга.инфо».

На видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Барнаул», мужчина с сильной одышкой показывает пакеты, сваленные на каталках и на полу. «У нас трупы лежат. Все ковидные. Вот так вот все завалено», — говорит автор ролика.  

Краевое министерство здравоохранения подтвердило подлинность видео. «Вести Алтай» рассказали, что тела лежали в городской больнице №12, где размещен коронавирусный госпиталь.  

Ранее в интернете появилась информация, что выдача тел погибших от коронавируса задерживается из-за нехватки мест в моргах. По федеральному требованию патологоанатомы вынуждены вскрывать тела всех умерших, в анамнезе которых был ковид.

Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье, — рассказал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев в инстаграме. — Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать.

По данным на 23 октября, в Алтайском крае заразились коронавирусом более 17 тысяч человек. Выздоровели 14553 жителя, умерли не менее 1017 пациентов с коронавирусом. Регион одним из немногих публикует и число погибших непосредственно от коронавируса, и число зараженных, скончавшихся от других заболеваний.

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