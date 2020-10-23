В Барнауле тела умерших от коронавируса завернули в пакеты и сложили на полу больницы

Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье, — рассказал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев в инстаграме. — Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать.