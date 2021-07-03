В Барнауле согласовали пикет против принудительной вакцинации

Жители Барнаула согласовали с мэрией пикет против принудительной вакцинации от коронавируса, сообщает Тайга.инфо. Организаторы настаивают, что граждане «не скот», чтобы его заставлять их прививаться, но просят чиновников убеждать людей вакцинироваться и стимулировать решение.

Пикет назначен на 11 июля, он пройдёт у торгового центра «Поместье».

«Несмотря на то, что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то. Причин не ставить прививку может быть масса. И не всегда у тебя есть справка из поликлиники с медотводом», — отметили активисты.

Организаторы уверены, что обязывая людей прививаться, государство «подливает масло в огонь, создавая истерию про опасные зарубежные вакцины».

«В голове у людей не может уложиться, как так с западным уровнем медицины можно было создать такую небезопасную вакцину Pfizer, отечественная вакцина при этом — лучшая в мире. Вот и рождается недоверие, созданное руками самой власти», — говорят организаторы пикета.

Мэрия Барнаула согласовала пикет, но акцию запретили проводить возле КРК «Мир», так как в этот день там пройдет другое мероприятие. Также отказали провести пикет на площади Октября из-за большого транспортного потока, но предложили перенести акцию на площадь Свободы.

Читайте также:

В российских регионах вводят обязательную вакцинацию от ковида. Что в Томской области?