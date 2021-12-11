В Барнауле открыли панно в стиле флорентийской мозаики, посвященное Василию Шукшину

Художественную мозаику выполнили мастера Алексей и Наталья Дороховы. Стоимость проекта составила 1 миллион 800 тысяч рублей, средства поступили из краевого бюджета.

«Сложно было лишь на самом первом этапе, когда мы принимали инженерные решения, определялись с технологией изготовления арт-объекта. Ведь делали-то его на века. Сначала с коллегами придумали, как смонтировать крупные фрагменты, потом проработали проект в черно-белом формате и стали подбирать оттенки флорентийской мозаики, это важно, они должны быть плавными - не резкими», — комментирует Алексей Дорохов.



Директор музея Игорь Коротков на открытии арт-объекта отметил, что он гармонично продолжил идеи шукшиниады, часть которых ранее уже реализована на этой площадке в аллее победителей Шукшинского кинофестиваля, 24 плитах, по числу состоявшихся на Алтае всероссийских кинофорумов, фамилиях режиссеров, удостоенных фестивального гран-при, колыванской вазы. Теперь дорожку из плит на усадьбе музея венчает памятный знак - портрет Шукшина и ягоды калины.

«Мы очень рады, что мастера камнерезного завода откликнулись на нашу инициативу и воплотили ее столь вдохновенно. Дело это для них было абсолютно новым - создать образ человека в стиле флорентийской мозаики. Именно этот портрет нам особенно понравился. Совместная работа была интересной и сложной одновременно. Считаю, что мастера справились с ней успешно. Создавая в нашей усадьбе необычные локации, мы мечтаем, что она станет для горожан и гостей Барнаула не только местом отдохновения, но, прежде всего, пространством эстетическим, информационным, историческим, культурологическим», — подчеркнул Игорь Коротков.

