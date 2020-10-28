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28 октября,
2020
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В Барнауле 17 человек одновременно отказались надевать маски в трамвае

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Барнауле 17 человек будут судить за нарушение масочного режима. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД, нарушители одновременно отказались надевать в трамвае маски и снимали происходящее на телефон.

В Барнауле 17 человек одновременно отказались надевать маски в трамвае

Как пишет МВД, 26 октября в трамвай №10 на двух следующих друг за другом остановках зашли 17 человек без средств защиты. Пассажиры отказались надевать маски, снимали происходящее на телефоны и отказались выходить из трамвая. В результате движение трамваев остановилось.


Полицейские задержали нарушителей масочного режима и доставили в отдел, где составили на них протоколы по статье «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». На одного из задержанных также завели дело за неповиновение требованию полицейского. Материалы направлены в суд.


По данным на 28 октября, с начала пандемии коронавирус в Алтайском крае подтвердился у 18, 5 тысяч человек.

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