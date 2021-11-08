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Банк «Открытие» начал массово выдавать льготные кредиты для поддержки малого и среднего бизнеса

ТВ2 ТВ2

Банк «Открытие» начал выдачу кредитов по возобновленной правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. Сейчас продолжается активный прием заявок.

Программа ФОТ 3.0 будет действовать до 30 декабря. Она дает возможность предпринимателям получить льготный кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. Ключевое условие получения кредита по ФОТ 3.0 – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

Программа распространяется на 17 отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от эпидемических ограничений из списка, утвержденного правительством: в том числе музеи, зоопарки, парикмахерские и салоны красоты, компании в сфере гостиничного бизнеса, организации выставок и конференций, спорта и индустрии развлечений, учреждения дополнительного образования для детей и взрослых, турагентства и санаторно-курортные предприятия, химчистки, стоматологи частной практики.

Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.

Cумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.

Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

 

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