В банке «Открытие» стали больше оформлять кредиты в период пандемии

Банк «Открытие» объявил о росте розничного кредитного бизнеса по итогам 1 полугодия 2020 года. Так, кредитный портфель физических лиц с начала года вырос на 13 %, до 387 млрд руб. Наибольший рост продемонстрировала ипотека – на 17 %, до 191 млрд руб. Портфель потребительских кредитов увеличился на 11,8 %, до 180 млрд руб.





Выдачи (в первую очередь кредитов наличными) также продолжили расти и составили 110 млрд рублей по итогам шести месяцев, что на 36 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года.