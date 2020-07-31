В банке «Открытие» стали больше оформлять кредиты в период пандемии

Банк «Открытие» объявил о росте розничного кредитного бизнеса по итогам 1 полугодия 2020 года. Так, кредитный портфель физических лиц с начала года вырос на 13 %, до 387 млрд руб. Наибольший рост продемонстрировала ипотека – на 17 %, до 191 млрд руб. Портфель потребительских кредитов увеличился на 11,8 %, до 180 млрд руб.
Выдачи (в первую очередь кредитов наличными) также продолжили расти и составили 110 млрд рублей по итогам шести месяцев, что на 36 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
В компании отмечают, что активно поддерживали клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. За полгода 1965 человек с суммарными обязательствами свыше 2,5 млрд руб. воспользовались программами кредитных каникул в «Открытии». 1772 клиента смогли улучшить свои жилищные условия с помощью программы ипотечного кредитования «Госпрограмма 2020» (всего в рамках программы выдано свыше 5 млрд руб.).
Кроме того, банк расширил перечень продуктов, доступных для доставки на дом. Теперь клиенты могут оформить онлайн кредитные карты и кредиты наличными. В удобное время и место продукт доставят представители банка, которые не просто передают карту и подписывают документы, но и отвечают на вопросы клиентов. Кроме того, банк запустил сервис электронной регистрации ипотечных сделок, который позволил клиентам приобретать жилье на вторичном рынке даже в период ограничений в работе МФЦ.
Несмотря на пандемию, по итогам первого полугодия кредитный бизнес банка «Открытие» продемонстрировал рост основных показателей, — комментирует директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. – Наиболее тяжелым месяцем был апрель, когда мы наблюдали резкое падение спроса населения на кредитные продукты. Однако уже во второй половине мая рынок кредитования начал восстанавливаться. Наша активная работа с заемщиками, привлекательные условия по продуктам, интенсивное развитие дистанционных каналов и, конечно, программы господдержки позволили «Открытию» удержать свои позиции на рынке розничного кредитования.