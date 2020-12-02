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02 декабря,
2020
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Новости

В банке «Открытие» повысили ставки по вкладам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам в рублях, сообщает пресс-служба банка. 

В банке «Открытие» повысили ставки по вкладам
Фото: предоставлено банком

С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада. Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.


По  вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление», предусматривающим возможность более гибкого управления средствами на депозите, максимальная ставка также увеличена до 4.45% и 4,4% соответственно.


Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,55% годовых.


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