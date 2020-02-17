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17 февраля,
2020
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В Бакчаре прокуратура нашла незаконную пилораму

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура Бакчарского района нашла в деревне Вавиловка незаконную пилораму, владельцем которой является ООО «Либер-Экс». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Бакчаре прокуратура нашла незаконную пилораму

В ходе проверки выяснилось, что компания данный пункт приема и отгрузки древесины на регистрационный учет в областном департаменте лесного хозяйства не поставила. Кроме того, земельный участок занят самовольно. «Расположенные на территории пункта здания и сооружения используются для круглосуточного пребывания граждан в отсутствие пожарной сигнализации, эксплуатируется неисправное газовое оборудование», — говорится в сообщении.


По итогам проверки прокурор района Андрей Истомин внес руководителю общества представление об устранении нарушений закона. А также возбудил в отношении ООО «Либер-Экс» несколько административных дел, в том числе за самовольное занятие земельного участка и нарушение требований пожарной безопасности.


Помимо этого, прокуратурой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности при организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины ООО «Бакчар-ЛесПромЭкспорт» и ООО «Бакчарская лесопромышленная компания».

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