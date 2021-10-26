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  3. В Бакчарском районе школьница избила своего отчима. УМВД начало проверку
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В Бакчарском районе школьница избила своего отчима. УМВД начало проверку

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В социальных сетях появилось видео, на котором, как сообщает телеграм-канал «Регион-70 Томск», 17-летняя жительница села Бакчар Томской области избивает своего отчима. Причиной стало то, что мужчина постоянно поднимает руку на ее мать.

По информации от пресс-службы регионального УМВД, вечером 23 октября в дежурную часть ОМВД России по Бакчарскому району поступило сообщение, что ночью в доме на улице Свердлова несовершеннолетняя девушка причинила телесные повреждения мужчине 1979 года рождения.

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников происшествия, а также назначили необходимые экспертизы и проверки. По их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику и кадры, которые могут шокировать.

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