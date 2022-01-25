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  3. В Бакчаре год ограничения получил работник детского интерната, который допустил в учреждении грызунов
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В Бакчаре год ограничения получил работник детского интерната, который допустил в учреждении грызунов

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Бакчарский районный суд вынес приговор в отношении 47-летнего жителя деревни Крыловка. Мужчина, работавший поваром в Крыловской школе-интернате, допустил появление и размножение в учреждении грызунов. В результате этого в данном интернате заболели воспитанники псевдотуберкулезом, мужчину ограничили в свободе на год, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Судом установлено, что в январе-феврале 2021 год мужчина, являясь поваром в МКОУ «Крыловская школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», не организовал проведение работ по дератизации помещений склада и столовой, что привело к появлению и размножению грызунов. Кроме того, он не обеспечил правильное хранение и обработку продуктов питания, употребление которых воспитанниками образовательного учреждения повлекло заражение 34 детей псевдотуберкулезом», — говорится в пресс-релизе.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год с возложением запрета совершать определенные действия. Приговор в законную силу не вступил.

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