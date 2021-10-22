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В авто в томском поселке нашли тела двух мужчин с колото-резаными ранами

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В селе Комсомольск Первомайского района в автомобиле обнаружили тела двух мужчин. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц», сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что 22 октября утром в автомобиле у частного дома в селе обнаружили тела двух местных жителей 62 и 26-лет с колото-резаными ранениями.

Автор:  СК по Томской области

Следователи Асиновского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства случившегося и возможных виновников. 

 «Произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

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