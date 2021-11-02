Максимум смертей в августе: что происходит со смертностью от ковида в Томской области

В последние дни в России за сутки подтверждается по 40 тысяч новых случаев заболевания ковидом. Показатели смертности от коронавируса уже несколько раз обновили антирекорды. По данным оперштаба, за весь период в России от коронавируса скончалось 239 693 человека.

По информации Росстата, в сентябре смертность выросла на 18,3% по отношению к прошлому году. Всего в сентябре умерли 201 945 человек, из них, согласно данным статистиков, COVID-19 стал основной причиной смерти у 34 403 россиян. Еще в 5 235 случаях он предполагается как основная причина летального исхода.

В целом, с апреля 2020 по сентябрь 2021 года в России, по данным Росстата, от коронавируса умерли 462 352 человека. Росстат объяснял разницу в статистике смертности разными методами сбора данных. По словам главы Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова, оперативный штаб вносит данные о смертях пациентов вручную, в режиме реального времени. Росстат получает их из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).