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Максимум смертей в августе: что происходит со смертностью от ковида в Томской области

ТВ2 Валентина Анкудинова

В последние дни в России за сутки подтверждается по 40 тысяч новых случаев заболевания ковидом. Показатели смертности от коронавируса уже несколько раз обновили антирекорды. По данным оперштаба, за весь период в России от коронавируса скончалось 239 693 человека. 

По информации Росстата, в сентябре смертность выросла на 18,3% по отношению к прошлому году. Всего в сентябре умерли 201 945 человек, из них, согласно данным статистиков, COVID-19 стал основной причиной смерти у 34 403 россиян. Еще в 5 235 случаях он предполагается как основная причина летального исхода.

В целом, с апреля 2020 по сентябрь 2021 года в России, по данным Росстата, от коронавируса умерли 462 352 человека.  Росстат объяснял разницу в статистике смертности разными методами сбора данных. По словам главы Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова, оперативный штаб вносит данные о смертях пациентов вручную, в режиме реального времени. Росстат получает их из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). 

В Томской области, по данным Росстата, максимальная смертность была зафиксирована в августе 2021 года — 302 случая, где ковид стал основной причиной смерти, и 105, где был сопутствующим заболеванием. В сентябре от ковида в Томской области скончались 234 пациента. Оперштаб же сообщал о смерти 35 и 24 пациентов соответственно. 

Молекулярный биолог Константин Северинов отмечает, что доля умирающих среди зараженных в России в несколько раз выше, чем можно было бы ожидать. «И раз в десять выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинирования», — говорил он. В частности, в Томской области в 2021 году смертность от ковида выросла в 12 раз. 

«Вакцинация на уровне 30% населения просто недостаточна, чтобы существенно повлиять на процесс. Во-вторых, особенность дельта-штамма в том, что он «научился» заражать вакцинированных. Другое дело, что они болеют не так тяжело, среди них гораздо меньше умерших. Концепция коллективного иммунитета в своей идеальной форме основана на том, что если вирус, выдохнутый зараженным человеком, попадает на иммунного человека, то на этом он свой земной путь и заканчивает. Иммунизированный человек его дальше не распространяет, цепочка заражений обрывается. Если у вас много таких цепочек обрывается, то и процесс распространения вируса затухает «сам собой» — эпидемия заканчивается», — говорил Северинов в интервью «Новой газете».

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