В аварии на Пушкинской развязке пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП на Пушкинской развязке, сообщает департамент здравоохранения.

В ДТП на пересечении улицы Пушкина и Комсомольского проспекта сегодня пострадали три человека, детей среди них нет.

Все пострадавшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Два человека – 24-летний мужчина и 46-летняя женщина – в госпитализации не нуждались, необходимая медицинская им была оказана амбулаторно.

Еще один пострадавший – 31-летний мужчина – был госпитализирован, ему проводится оперативное лечение. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

На месте ДТП работали две реанимационных бригады скорой медицинской помощи.