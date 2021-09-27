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В аварии на Пушкинской развязке пострадали три человека

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Три человека пострадали в ДТП на Пушкинской развязке, сообщает департамент здравоохранения. 

В ДТП на пересечении улицы Пушкина и Комсомольского проспекта сегодня пострадали три человека, детей среди них нет.

Все пострадавшие были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Два человека – 24-летний мужчина и 46-летняя женщина – в госпитализации не нуждались, необходимая медицинская им была оказана амбулаторно.

Еще один пострадавший – 31-летний мужчина – был госпитализирован, ему проводится оперативное лечение. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

На месте ДТП работали две реанимационных бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, что ряд ДТП произошло в Томске. Из-за этого пробки наблюдаются на Иркутском тракте, на улицах Пушкина, Рабочей, Мичурина, Клюева, Осенней, Балтийской. В целом, за утро полиция получила 20 сообщений о произошедших ДТП.

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