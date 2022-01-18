В Асино два человека получили условно за выдачу фиктивных документов для мигрантов

Асиновский городской суд приговорил двоих местных жителей к условным срокам по делу об организации незаконного пребывания в России иностранных граждан (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Томской области.

По данным ведомства, жители Асино за плату организовывали получение фиктивных документов, с помощью которых мигранты из Центральной Азии могли узаконить свое нахождение на территории России. Всего услугами асиновцев воспользовались более 50 мигрантов.

Дело об организации незаконной миграции группой лиц ФСБ возбудило следственное подразделение регионального УФСБ. Суд учел смягчающие обстоятельства (наличие несовершеннолетних детей, признание вины и сотрудничество со следствием) и назначил обоим фигурантам дела условные сроки: 3 и 2 года соответственно.