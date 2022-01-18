Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Асино два человека получили условно за выдачу фиктивных документов для мигрантов
Новости

В Асино два человека получили условно за выдачу фиктивных документов для мигрантов

ТВ2 ТВ2

Асиновский городской суд приговорил двоих местных жителей к условным срокам по делу об организации незаконного пребывания в России иностранных граждан (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Томской области.

По данным ведомства, жители Асино за плату организовывали получение фиктивных документов, с помощью которых мигранты из Центральной Азии могли узаконить свое нахождение на территории России. Всего услугами асиновцев воспользовались более 50 мигрантов.

Дело об организации незаконной миграции группой лиц ФСБ возбудило следственное подразделение регионального УФСБ. Суд учел смягчающие обстоятельства (наличие несовершеннолетних детей, признание вины и сотрудничество со следствием) и назначил обоим фигурантам дела условные сроки: 3 и 2 года соответственно.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.