В аптеках Томска закончились недорогие препараты, необходимые больным COVID-19

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В аптеках Томска заканчиваются препараты, которые назначают для лечения противовирусных заболеваний. С жалобами к нам в редакцию поступают звонки от томичей. Они испытывают трудности при покупке антибиотиков и противовирусных препаратов.

«Чтобы сейчас купить простые антибиотики в аптеке, нужно пройти и обзвонить не один десяток аптек, — жалуется томичка Татьяна. — И то не факт, что они там есть. В больницу не попасть, лекарства не купить».

Фото: ТВ2

Еще одна томичка Светлана, чтобы купить мужу таблетки от ОРЗ, объездила четыре аптеки в городе в поисках «Арбидола» и «Гриппферона», эти препараты назначили мужу в поликлинике. Девушка смогла найти только «Гриппферон».

С полок аптек в Томске исчезают «Арбидол» и «Азитромицин». Как рассказали ТВ2 в муниципальной аптеке № 1, закончились антибиотики «Азитромицин» и «Нобазит», которые можно купить только по рецепту от врача. В муниципальной сети аптек нет этих препаратов, потому что они отсутствуют у поставщиков в Новосибирске.

«Сумамеда», в состав которого входит «Азитромицин», в сети муниципальных аптек тоже нет.

По данным сайта поиска лекарств в Томске Tabletka.ru, препарат «Нобазит», который назначают для пациентов с коронавирусной инфекцией, остался в шести аптеках (на 20 октября). Цена составляет от 423 рублей за упаковку.

Заведующая одной из популярных частных аптек в Томске Роза Шимко рассказала ТВ2, что проблемы с нехваткой лекарств могут возникнуть из-за маркировки. Врачи назначают одну и ту же схему при лечении коронавирусной инфекции: два антибиотика и противовирусное. Антибиотики группы Азитромицина и Левофлоксацин. Этих препаратов стало не хватать.

«С 1 июля лекарства начали маркировать от подделки, — рассказала ТВ2 Роза Шимко. — Маркировка предполагает нанесение на упаковку специального штрих-кода, по которому можно проследить, где лекарство было произведено, какой путь прошло через дистрибьютеров или систему поставщиков. Начались проблемы, потому что препараты, которые выпустили после 1 июля, должны быть с кодом. Поэтому началась большая дефектура (прим. редакции – недостаток) многих лекарств, в том числе противовирусных и антибиотиков.

Но работу по маркировке не наладили должным образом, считает Роза Шимко. Теперь фармацевты должны сканировать каждую упаковку препаратов и отправить данные поставщику. Какие-то препараты поставщики подтверждают быстро, подтверждение других может затянуться на месяц.

Фото: ТВ2

В нашу аптечную сеть поступают лекарства со складов в Новосибирске. В аптеке препараты закончились, но наш руководитель сумел договориться, и поэтому к нам поступила партия «Азитромицина» и «Арбидола». Но этого количества не хватит на город. Сейчас препараты находятся на стадии маркировки, фармацевты наносят на них специальный штрих-код, — пояснила заведующая аптекой.