Добрые новости
17 октября,
2020
1
фото
Новости

В аптеках Омска кончаются противовирусные препараты, которые назначают от COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Омские фармацевты заявили о дефиците лекарств, которые назначают больным коронавирусом. Об этом пишет «Новый Омск». Омичи с трудом находят нужные лекарства в аптечных сетях. 

В аптеках Омска кончаются противовирусные препараты, которые назначают от COVID-19
Фото: Любовь Громова

Как пишет издание, в одной из крупных аптечных сетей Омска сообщили, что после роста заболеваемости COVID-19 в регионе практически все ранее заказанные запасы лекарств раскупили. 


«Мало всего осталось. Антибиотики, противовирусные, антикоагулянты — все это у нас заканчивается. «А...а» (здесь указан препарат, который часто назначают больным вирусной пневмонией) заканчивается, его нет ни у поставщиков, ни в других аптеках Омска», – рассказал на условиях анонимности фармацевт одной организации.


Фармацевт также отметил, что такая ситуация складывается не только в Омске, к ним в аптеки звонят из Новосибирска, Хабаровска и просят прислать им антибиотики.  


«Даже в первую волну пандемии не было такого дефицита. Сейчас все страшно — врач назначает лечение, причем, как рассказывают нам клиенты, нередко он делает это по телефону, не видя пациента, тот пытается купить препараты, но их уже практически нигде нет», — говорит фармацевт. 


В томских аптеках появились таблетки от COVID-19. Томичи могут купить их за 12 тысяч рублей только по рецепту врача. 


«Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир» применяются для лечения коронавируса в России. Препараты разработаны тремя компаниями — «Р-Фарм», «Химрар» и «Промомед».


Действующее вещество во всех этих лекарствах одно и то же — фавипиравир. Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, но никогда там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта, он опасен для беременных. Как пишет «Новая газета», если посмотреть в описание фавипиравира, то вы увидите, что это модифицированный пиразин, который еще недавно стоил в московских аптеках  по 179 рублей за пачку. 


В Омской области, по последним данным, заболели 13 037 человек. За сутки коронавирус обнаружили у 165 человек. Умерли не менее 367 человек, заявили в оперативном штабе региона.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.