В апреле 2021 года начнется капремонт фасада лицея № 8
В Томске продолжается ремонт лицея № 8. Его проводит организация «Томскремстройпроект».
Сейчас проходит капитальный ремонт спортивного зала. Помещение спортзала было пристроено к основному зданию школы в 1960-е годы. По проекту строители должны, помимо общестроительных работ, выполнить здесь санитарно-технические работы, произвести монтаж новых инженерных систем, отвечающих современным нормам и требованиям безопасности. В настоящее время стадия готовности объекта составляет 70%. Выполнены работы по устройству двускатной кровли, навесного фасада, штукатурке помещений, усилению колонн. Восстановлена кирпичная кладка, выполнен монтаж системы отопления, произведена замена окон.
Главный инженер ООО «Томскремстройпроект» Александр Ильченко заверил, что работы по капитальному ремонту спортзала будут завершены к апрелю текущего года.
Следующим этапом станет капитальный ремонт основного здания Лицея №8 по пр. Кирова, 12. Здание лицея, построенное в 1936 году, не ремонтировалось с начала 1990-х годов. Два года назад был отремонтирован фасад здания, однако работы никак не коснулись его несущих конструкций. Особенностью капремонта здания лицея является то, что оно входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, что требует дополнительного согласования проекта. Проектная документация сейчас проходит государственную экспертизу.
«Сейчас завершается капремонт спортзала, я прошу и требую от подрядчика высокого качества выполняемых работ. Спортзал – помещение под постоянной нагрузкой, здесь ежедневно будут заниматься дети. К ремонтным работам здесь нужно подходить супер тщательно. После разработки документации и экспертизы, проведения конкурсных процедур начнется капремонт основного здания. Сроки ввода – крайне сжатые, каждый день на счету. Ставлю задачу перед заместителем мэра по архитектуре и строительству, профильными департаментами и службами администрации максимально синхронизировать все работы по подготовке проектной документации, проведению торгов, чтобы в следующий этап капремонта лицея мы вступили, не допустив ни дня простоя», — отметил и.о. мэра Томска.
Напомним, судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно не получилось. Год ушел на подготовку проектно-сметной документации. В августе 2020 года родители школьников, которые учились в лицее № 8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — их дети уже второй год вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее им никто не озвучивал.
В лицее имени космонавта Николая Рукавишникова обучалось более 900 учеников. В данный момент все первоклашки лицея № 8 обучаются в соседней гимназии № 6, со 2 по 4 классы дети обучаются в школе № 12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.
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