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07 марта,
2021
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Новости

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес поправки в указ об отдельных мерах по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Период самоизоляции продлили до 20 марта для всех старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции

«Одновременно смягчены требования о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра между посетителями в зрительных залах театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, спортивных объектов. Это требование может не применяться при условии заполняемости не более 75% от их вместимости», — отметили в пресс-службе правительства. 

В Томской области режим ограничений продлили до 31 марта. Томичам старше 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию до 4 апреля 2021 года.

Меры по коронавирусу в Томской области

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции
Фото: https://стопкоронавирус.рф/

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