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07 июля,
2020
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Новости

В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

33 района Алтайского края заявили о критическом снижении урожайности, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на региональную администрацию.

В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи
Фото: Shutterstock.com

Власти региона из-за засухи обсудят на заседании краевой комиссии вопрос введения режима чрезвычайной ситуации. Министр сельского хозяйства края Александра Чеботаева сообщила, что на всей территории Алтайского края зафиксированы опасные агрометеорологические условия — суховей, атмосферная и почвенная засуха. На некоторых территориях зафиксировали сразу несколько видов неблагоприятных агрометеоусловий. В 33 районах на площади 750 тысяч га подтвердились факты снижения уровня урожайности до критической отметки.


Губернатор Виктор Томенко дал поручение подготовить материалы и назначить на этой неделе проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам будет решаться вопрос о введении в крае ЧС из-за засухи.


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