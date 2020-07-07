В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи

Власти региона из-за засухи обсудят на заседании краевой комиссии вопрос введения режима чрезвычайной ситуации. Министр сельского хозяйства края Александра Чеботаева сообщила, что на всей территории Алтайского края зафиксированы опасные агрометеорологические условия — суховей, атмосферная и почвенная засуха. На некоторых территориях зафиксировали сразу несколько видов неблагоприятных агрометеоусловий. В 33 районах на площади 750 тысяч га подтвердились факты снижения уровня урожайности до критической отметки.





Губернатор Виктор Томенко дал поручение подготовить материалы и назначить на этой неделе проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам будет решаться вопрос о введении в крае ЧС из-за засухи.





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