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Главная Новости В алтайском селе Колывань изготовят панно, посвященное писателю Василию Шукшину
Новости

В алтайском селе Колывань изготовят панно, посвященное писателю Василию Шукшину

ТВ2
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52 минуты назад

В алтайском селе Колывань изготовят панно в стиле флорентийской мозаики, посвященное писателю Василию Шукшину. Его создание будет стоить около 2 млн рублей, деньги на работу выделят из средств краевой программы по закупу произведений Колыванского камнерезного завода.

Автор:  RG.ru
памятник Василию Шукшину на горе Пикет во время фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»

«Мы решили увековечить образ Василия Макаровича на панно в стиле флорентийской мозаики. Такая идея в крае, где все связано с Шукшиным, родилась впервые, — рассказал ТАСС директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорь Коротков. — По нашей задумке панно станет завершением арт-объекта на территории усадьбы музея — Аллеи победителей кинофестиваля, который традиционно уже долгие годы проводится на Алтае в честь Шукшина».

Игорь Коротков добавил, что панно будет состоять из трех частей. Первой частью станет изображение самого Шукшина, второй — природа Алтая и мотивы фильма «Калина красная». Третья часть произведения расскажет об истории создания фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который проходит ежегодно с 1976 года. Только одна часть с изображением образа Василия Шукшина будет размером 1,6 на 2 метра. Вместе с рамой панно будет весить около полутонны, устанавливать его будут с помощью бетонирования.

«Это очень сложная композиция, такого опыта работы у завода еще нет: нужно кропотливо сделать осколки для мозаики и выложить их так, чтобы образ стал узнаваемым. Готового макета для такого проекта нет. Это будет очень трудоемкая работа и, конечно, нам хотелось бы закончить работу ко 2 октября (день смерти Шукшина), но, учитывая сложность, особенности транспортировки и монтажа, задача стоит поставить хотя бы до снега», — подчеркнул Коротков.

Советский писатель, актер и режиссер Василий Шукшин родился в 1929 году в алтайском селе Сростки. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых и Ленинской премии (посмертно). Умер Шукшин в станице Клетской Вологодской области в 1974 году. Каждый год на родине писателя проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Мероприятие стартует в Барнауле и завершается на горе Пикет в Сростках. В 2021 году 45-ый фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

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