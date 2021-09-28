В Алтайском крае неизвестные сожгли географический парк. Ущерб — 2 миллиона рублей

В городе Белокуриха Алтайского края сгорел географический парк «Каменный остров», сообщает Тайга.инфо со ссылкой на его совладельца Максима Ермакова. В результате пожара сгорели экспонаты, арт-объекты и сельхозтехника, а также — погибли собаки. По оценке владельцев парка, ущерб составляет 2 миллиона рублей.

«Каменный остров» — это объемная модель Чергинского хребта, окружающего Белокуриху, в масштабе 1:1000. На ней располагаются миниатюрные копии местных деревень, долины, реки, хребты и превалирующие горные вершины, выращивается коллекция местных эндемиков, есть плодово-ягодный сад, детская площадка, арт-объекты и другое. Главная концепция парка — многослойность, объяснили Тайге.инфо его владельцы.

Как говорит Максим Ермаков, основная версия пожарных — поджог. Однако пока никто не подозревается, так как конфликтов у владельцев ни с кем не было. Они отмечают, что 2 миллиона рублей — очень большой удар. Так как весь проект Татьяна и Максим делали полностью за свой счет и без поддержки властей.

«Проект не закроется, но это очень большой удар. Сейчас вместо развития придется заниматься восстановлением сгоревшего имущества. В пожаре сгорели экспонаты и арт-объекты парка, укрытые на зиму, инструмент, сельхозтехника, оборудование. Поджигателей не остановило, что под навесом были в вольере собаки. Они погибли», — рассказал Тайге.инфо Ермаков.

Семью поддерживают местные жители, прислав уже «несколько десятков переводов» на восстановление парка. Делом занимается Следственный комитет, уголовное дело еще не возбуждено.