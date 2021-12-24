В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Алтайском крае. Четыре человека получили травмы.

По информации Министерства транспорта Алтайского края, авария произошла в 16:45 на ж/д переезде на участке Кулунда – Табуны в Кулундинском районе.



«Водитель межмуниципального автобуса № 870 «Яровое — Барнаул» нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось», — говорится в сообщении.



️В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе.

В салоне находились 15 человек вместе с водителем.