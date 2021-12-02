В Алтайском крае десятиклассник выстрелил в голову другому школьнику из пневматики

В селе Алтайское десятиклассник из пневматического пистолета выстрелил в голову ученику 8 класса, школьника отправили в больницу, сообщает управление Следственного Комитета Алтайского края.

«Предварительно установлено, что утром 1 декабря 2021 года около школы в селе Алтайское ученик 10 класса из пневматического пистолета выстрелил в голову другому школьнику. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Председатель местного комитета по образованию и делам молодежи заявил, что школьник целился в дерево, но пуля рикошетом попала в мальчика, который шел в школу. При этом, как утверждают родители пострадавшего, выстрел произошел в уличном туалете у школы, а стрелял в их ребенка десятиклассник целенаправленно.

При этом стрелявший сам довел 8-классника до школьного медпункта. Позже в больнице из лобной кости пострадавшего удалили пулю диаметром 4,5 мм. СК и прокуратура региона начали проверку инцидента.