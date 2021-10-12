В Академгородке снова рубят лес

Местные жители недовольны вырубкой леса в Академгородке. Они опасаются, что в дальнейшем эта территория будет отдана под застройку. Мэрия Томска утверждает, что вырубаются только больные деревья.

«Особо охраняемая природная территория «Лесопарк в районе Академгородка» продолжает лысеть. Вырублено более 30 берез. Предприниматель утверждает, что вырубка необходима, чтобы убрать угрозу от больных и старых деревьев. Пни корчуются экскаватором. Вокруг трамплина остаются немногочисленные деревья. Отсутствие облесенности приведет к ветровалу оставшихся сосен. Мнение активистов и жителей никого не волнует», — пишет в своём телеграмм-канале депутат гордумы Томска Игорь Лютаев.

Он утверждает, что вырубка осуществляется под строительство детской площадки.