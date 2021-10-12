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В Академгородке снова рубят лес

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Местные жители недовольны вырубкой леса в Академгородке. Они опасаются, что в дальнейшем эта территория будет отдана под застройку. Мэрия Томска утверждает, что вырубаются только больные деревья.

Автор:  Игорь Лютаев

«Особо охраняемая природная территория «Лесопарк в районе Академгородка» продолжает лысеть. Вырублено более 30 берез. Предприниматель утверждает, что вырубка необходима, чтобы убрать угрозу от больных и старых деревьев. Пни корчуются экскаватором. Вокруг трамплина остаются немногочисленные деревья. Отсутствие облесенности приведет к ветровалу оставшихся сосен. Мнение активистов и жителей никого не волнует», — пишет в своём телеграмм-канале депутат гордумы Томска Игорь Лютаев. 

Он утверждает, что вырубка осуществляется под строительство детской площадки.

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Часть жителей Академгородка также крайне недовольны рублей деревьев. Они отмечают, что рубка деревьев проводится на территории, где растёт редкое растение — Кандык, занесённое в Красную книгу.

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В свою очередь, как пояснила заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Анастасия Артюховская, деревья на территории Академпарка снесены в рамках порубочного билета, который был выдан предпринимателю решением ландшафтной комиссии в октябре 2020 года. Все экземпляры специалисты признали аварийными и представляющими угрозу.

«Речь идет в основном о сухих березах. Во многих случаях у деревьев был поломан ствол. Сегодня сотрудники департамента дорожной деятельности проверили соответствие снесенных экземпляров тем деревьям, на которые были выданы разрешения», — отметила специалист.

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