В Академгородке снова рубят лес

Местные жители недовольны вырубкой леса в Академгородке. Они опасаются, что в дальнейшем эта территория будет отдана под застройку. Мэрия Томска утверждает, что вырубаются только больные деревья.
«Особо охраняемая природная территория «Лесопарк в районе Академгородка» продолжает лысеть. Вырублено более 30 берез. Предприниматель утверждает, что вырубка необходима, чтобы убрать угрозу от больных и старых деревьев. Пни корчуются экскаватором. Вокруг трамплина остаются немногочисленные деревья. Отсутствие облесенности приведет к ветровалу оставшихся сосен. Мнение активистов и жителей никого не волнует», — пишет в своём телеграмм-канале депутат гордумы Томска Игорь Лютаев.
Он утверждает, что вырубка осуществляется под строительство детской площадки.
Часть жителей Академгородка также крайне недовольны рублей деревьев. Они отмечают, что рубка деревьев проводится на территории, где растёт редкое растение — Кандык, занесённое в Красную книгу.
В свою очередь, как пояснила заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Анастасия Артюховская, деревья на территории Академпарка снесены в рамках порубочного билета, который был выдан предпринимателю решением ландшафтной комиссии в октябре 2020 года. Все экземпляры специалисты признали аварийными и представляющими угрозу.
«Речь идет в основном о сухих березах. Во многих случаях у деревьев был поломан ствол. Сегодня сотрудники департамента дорожной деятельности проверили соответствие снесенных экземпляров тем деревьям, на которые были выданы разрешения», — отметила специалист.