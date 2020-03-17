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17 марта,
2020
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В аэропорту «Богашево» ввели дополнительные профилактические меры

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В аэропорту «Богашево» приняты максимальные меры профилактики и защиты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В аэропорту «Богашево» ввели дополнительные профилактические меры

Для сотрудников аэропорта введены масочный режим и обязательный медицинский контроль состояния здоровья. Усилен режим обработки и дезинфекции воздушных судов и помещений аэровокзала. В помещениях наибольшего скопления людей терминала действуют рециркуляторы, обеспечивающие дезинфекцию воздуха.


Под особый контроль взяты пассажиры рейсов, прибывших в Томск транзитом из стран с зафиксированными случаями коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетали в Томск международными рейсами.


Дополнительно приобретены средства профилактики для работников предприятия, в наличии имеется достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, противоэпидемических костюмов.

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