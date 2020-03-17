В аэропорту «Богашево» ввели дополнительные профилактические меры

В аэропорту «Богашево» приняты максимальные меры профилактики и защиты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Для сотрудников аэропорта введены масочный режим и обязательный медицинский контроль состояния здоровья. Усилен режим обработки и дезинфекции воздушных судов и помещений аэровокзала. В помещениях наибольшего скопления людей терминала действуют рециркуляторы, обеспечивающие дезинфекцию воздуха.





Под особый контроль взяты пассажиры рейсов, прибывших в Томск транзитом из стран с зафиксированными случаями коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетали в Томск международными рейсами.





Дополнительно приобретены средства профилактики для работников предприятия, в наличии имеется достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, противоэпидемических костюмов.