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В Аэлите покажут продолжение фильма «Русские грузины»

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В зрелищном центре «Аэлита» покажут продолжение документальной киноэпопеи журналиста и режиссера Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм второй».

«Новая серия проекта рассказывает об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну. Несоветская риторика, награды в честь дореволюционных полководцев, будто царские погоны, замена гимна, восстановление патриаршества, георгиевская ленточка на медали «За победу над Германией». А после войны — сталинский русский стиль, образцом которого стали высотные здания, подарок вождя на 800-летие Москвы», – говорится в анонсе.

Кинопоказы пройдут в «Аэлите» 4, 5, 11, 12 и 13 марта в 19.00. Есть возрастное ограничение –16+. 

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