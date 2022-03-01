В Аэлите покажут продолжение фильма «Русские грузины»

«Новая серия проекта рассказывает об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну. Несоветская риторика, награды в честь дореволюционных полководцев, будто царские погоны, замена гимна, восстановление патриаршества, георгиевская ленточка на медали «За победу над Германией». А после войны — сталинский русский стиль, образцом которого стали высотные здания, подарок вождя на 800-летие Москвы», – говорится в анонсе.



Кинопоказы пройдут в «Аэлите» 4, 5, 11, 12 и 13 марта в 19.00. Есть возрастное ограничение –16+.