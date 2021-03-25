В «‎Аэлите» покажут фильм про театр «‎Индиго»

Фильм рассказывает об уникальном театре «Индиго», где на одной сцене играют профессиональные актеры с ограничением по слуху совместно с актерами из других театров.

«За 15 лет работы в Томске театр стал обладателем множества дипломов международных и всероссийских театральных фестивалей, а спектакль «Из жизни манекенов» принял участие в спецпроекте Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска». Фильм об истории становления театра, авторских методиках работы со слабослышащими людьми, оригинальных спектаклях, когда зрители забывают, что перед ними особые актеры, и воспринимают жестовый язык как задумку режиссера, как что-то очень органичное», — анонсирует мэрия.





После показа зрители могут встретиться с актерами театра «Индиго», сурдопереводчиком Натальей Онищук и художественным руководителем Александром Постниковым.





Показ запланирован на 18.00. Предварительно записаться можно по телефону: 51-44-36.