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25 марта,
2021
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В «‎Аэлите» покажут фильм про театр «‎Индиго»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

К Международному дню театра, 27 марта, в зрелищном центре «Аэлита» презентуют фильм «Без границ» интернет-телевидения «Живое ТВ», сообщает пресс-служба мэрии.


Фильм рассказывает об уникальном театре «Индиго», где на одной сцене играют профессиональные актеры с ограничением по слуху совместно с актерами из других театров.

В «‎Аэлите» покажут фильм про театр «‎Индиго»
Фото: Афиша с aelitatomsk.ru

«За 15 лет работы в Томске театр стал обладателем множества дипломов международных и всероссийских театральных фестивалей, а спектакль «Из жизни манекенов» принял участие в спецпроекте Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска». Фильм об истории становления театра, авторских методиках работы со слабослышащими людьми, оригинальных спектаклях, когда зрители забывают, что перед ними особые актеры, и воспринимают жестовый язык как задумку режиссера, как что-то очень органичное», — анонсирует мэрия.


После показа зрители могут встретиться с актерами театра «Индиго», сурдопереводчиком Натальей Онищук и художественным руководителем Александром Постниковым.


Показ запланирован на 18.00. Предварительно записаться можно по телефону: 51-44-36.

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