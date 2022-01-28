В администрации Томска сменится начальник управления социальной политики

«В том, что сегодня при наших, прямо скажем, ограниченных бюджетных возможностях, система социальной поддержки томичей работает отлаженно, большая заслуга Галины Анатольевны. В Томске мерами социальной защиты ежегодно пользуются от 50 до 80 тысяч человек. Среди них много тех, кому зачастую дальше и пойти некуда, не к кому обратиться. Галина Анатольевна всегда стремилась как сама сделать все, чтобы помочь нуждающимся, так и требовала этого от своего коллектива», — отмечает Михаил Ратнер.

Уточним, Галина Маракулина работает в органах социального обеспечения Томска с 1996 года. С 2010 года она занимала должность начальника управления социальной политики администрации города. Татьяна Запасная с 2011 года работает в органах городской администрации, занимает должность директора «Центра профилактики и социальной адаптации города Томска «Семья».