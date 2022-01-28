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В администрации Томска сменится начальник управления социальной политики

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Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер анонсировал кадровые изменения в управлении социальной политики города, сообщает пресс-служба мэрии Томска. В связи с уходом на пенсию 4 февраля свой пост начальника оставляет Галина Маракулина. Вместо нее управление возглавит Татьяна Запасная.

«В том, что сегодня при наших, прямо скажем, ограниченных бюджетных возможностях, система социальной поддержки томичей работает отлаженно, большая заслуга Галины Анатольевны. В Томске мерами социальной защиты ежегодно пользуются от 50 до 80 тысяч человек. Среди них много тех, кому зачастую дальше и пойти некуда, не к кому обратиться. Галина Анатольевна всегда стремилась как сама сделать все, чтобы помочь нуждающимся, так и требовала этого от своего коллектива», — отмечает Михаил Ратнер. 

Уточним, Галина Маракулина работает в органах социального обеспечения Томска с 1996 года. С 2010 года она занимала должность начальника управления социальной политики администрации города. Татьяна Запасная с 2011 года работает в органах городской администрации, занимает должность директора «Центра профилактики и социальной адаптации города Томска «Семья».

 

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