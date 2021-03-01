В администрации Томской области сменился глава департамента экономики

Восемь лет уже отработала, пришло время сделать следующий шаг— рассказала Чудинова ТВ2. — Исполняет обязанности главы департамента теперь Наталья Немцева. Я же буду возглавлять управление бухгалтерского и налогового учета в компании «Востокгазпром».

Татьяна Чудинова родилась в Томске, здесь же получила два высших образования: инженера химика-технолога в ТПУ и экономиста в ТГУ. Владеет английским, французским и итальянским языками, имеет международный диплом профессионального внутреннего аудитора и степень МВА «Финансы».





Татьяна работала инженером отдела внешнеэкономических связей и ведущим инженером в «Томскгаз», ведущим экономистом финансовой службы «Томскгазпром». С 1999 по 2011 год занимала разные должности в компании «Востокгазпром», по январь 2013 года возглавляла управление внутреннего аудита в «Востокгазпроме». В феврале 2013 года Татьяна Чудинова перешла на работу в администрацию Томской области заместителем начальника департамента экономики, а с мая 2013 года возглавила департамент.



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