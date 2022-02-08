В администрации Томской области создали департамент специально под строительство кампуса

Департамент специальных проектов, который будет отвечать за создание межвузовского кампуса, появился в администрации Томской области. Появление данного департамента анонсировал глава региона Сергей Жвачкин еще осенью 2021 года. Кандидатура главы департамента в настоящий момент держится в секрете, но известно, что его возглавит человек из вузовской среды.

«Действительно, принято решение о создании департамента. Была структура, что был отдельный заместитель губернатора — начальник департамента. Сейчас принято решение, что на период согласования, максимальной работы экономического блока, будет начальник департамента. Он будет либо к концу этой неделе, либо к начале следующей объявлен», — сказал замгубернатора Андрей Антонов на пресс-конференции.

Он добавил, что это «будет известная личность».

«Мы исходили из логики, что этот человек должен понимать работу университетов. Быть неким арбитром между строителями, экономистами и юристами».