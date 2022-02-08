В администрации Томской области создали департамент специально под строительство кампуса

Департамент специальных проектов, который будет отвечать за создание межвузовского кампуса, появился в администрации Томской области. Появление данного департамента анонсировал глава региона Сергей Жвачкин еще осенью 2021 года. Кандидатура главы департамента в настоящий момент держится в секрете, но известно, что его возглавит человек из вузовской среды.
«Действительно, принято решение о создании департамента. Была структура, что был отдельный заместитель губернатора — начальник департамента. Сейчас принято решение, что на период согласования, максимальной работы экономического блока, будет начальник департамента. Он будет либо к концу этой неделе, либо к начале следующей объявлен», — сказал замгубернатора Андрей Антонов на пресс-конференции.
Он добавил, что это «будет известная личность».
«Мы исходили из логики, что этот человек должен понимать работу университетов. Быть неким арбитром между строителями, экономистами и юристами».
Новый департамент создается с целью контролировать строительство межвузовского кампуса и искать партнеров при строительстве. Ранее Сергей Жвачкин объяснял необходимость создания нового департамента следующим образом:
«Это все новое. Когда мы начали проектировать общежитие, то узнали, что такого понятия в нормативах нет. Есть нормы, но если по ним строить, то мы опять построим хрущевку. Поэтому я сейчас специально ввожу зама и создаю департамент. Надо менять нормативы, надо менять философию и умы», — говорил Жвачкин.
Добавим, что областные власти планируют начать строительство межуниверситетского кампуса на томском левобережье в 2022 году. В июле прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета. Вместе с частными инвестициями стоимость строительства кампуса оценивается в 31 миллиард.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли, принадлежавший «Карьероуправлению», для строительства кампуса. При этом, так как проект был уже представлен и утвержден Правительством, строительство кампуса должно включать канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.
До конца февраля власти Томской области намерены провести Градостроительный совет, посвященный выбору участку земли под кампус. Сейчас вариантов — два. Планируется, что окончательное решение будет принято после обсуждения каждого участка с архитекторами региона.