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25 апреля,
2020
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В Абакане нетрезвый мужчина заразил коронавирусом травматологическое отделение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Вспышка заражения произошла в травматологии Абакана, в которой наблюдался мужчина, прибывший из Москвы, сообщает правительство Хакасии. В отделении зафиксировали 34 случая заражения.

В Абакане нетрезвый мужчина заразил коронавирусом травматологическое отделение
Фото: правительство республики Хакасия

Мужчина был в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу. При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания. Двери травматологии закрыли в минувшую среду — изолировали и медиков, и пациентов.


Другие случаи заражения в регионе — это семейные и служебные очаги, а также 3 человека, прибывшие в Хакасию из Москвы и находящиеся на двухнедельной изоляции. 


Таким образом, в Хакасии в общей сложности 151 подтвержденный случай инфицирования COVID-19. Из них 10 человек выздоровели. 


Число заболевших в Сибири выросло до 1498. Всего в России, по официальным данным, заболели почти 68,6 тыс. человек, 615 умерли, 5,5 тыс. выздоровели.


На утро 25 апреля в Томской области общее количество заболевших составляет 59 человек.



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