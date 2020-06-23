В 2025 году в Томской области начнется промышленная добыча золота

Территории памятников природы «Звездный ключ» и «Сосновый бор» исключили из проекта по золотодобыче.
Томский районный суд с участием представителей Генеральной прокуратуры РФ, департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и компании «ТИСК Геоголд» изучил правовой режим особо охраняемых природных территорий в окрестностях Батуринского рудопроявления и возможность запланированных проектом работ. Решением суда памятники природы «Звездный ключ» и «Сосновый бор» общей площадью 8 гектаров исключены из лицензии на разработку месторождения золотосодержащей руды.
Группа компаний «ТИСК» владеет тремя карьерами и несколькими лицензиями на месторождения полезных ископаемых. К концу 2020 года в планах компании разработка контура зоны и 3D-модели месторождения. Еще два-три года займет геологоразведка. К промышленной добыче золота «ТИСК» планирует приступить в 2025 году.
По предварительным данным компании «ТИСК Геоголд», запасы золота в Батуринском рудопроявлении оцениваются в 10 тонн, с ежегодной добычей порядка 500 кг. Таким образом, продолжительность проекта с учетом подготовительных работ составит более 20 лет. Запуск Батуринского месторождения вернет Томскую область в число золотодобывающих субъектов России.
Напомним, в июле 2019 года мы сообщали, что «ТИСК» планирует вложить 3,7 миллиарда рублей в освоение Батуринского рудопроявления. 100 миллионов рублей «ТИСК» хотел потратить на разработку месторождения и привлечь 2,725 миллиарда проектных денег на строительство горно-обогатительного комбината. Перед этим «ТИСК» должен был пройти несколько комиссий и добиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров.
Эксперт экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов отмечал, что «ТИСК» получил лицензию на георазведку c участком, который не должен был в нее входить. Позже природоохранная прокуратура провела проверку и предостерегла директора «ТИСК» Александра Беляева о том, что проведение работ на территории памятников природы, вошедших участок георазведки, запрещено.
Сам Александр Беляев тогда говорил, что компания исключила территории памятников природы из зоны георазведки, а проект золотодобычи не нанесет вреда природе и экосистеме Ларинского заказника.