В 2022 году в Томской области благоустроят 50 общественных территорий

В 2022 году строители благоустроят 50 территорий во всех городах и муниципальных районах Томской области. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов будет направлено почти 393 млн рублей.

«Масштаб работ сопоставим с объемами 2021 года, — сказал замгубернатор Евгений Паршуто. — Но заказчикам важно придерживаться дорожной карты проекта, чтобы до 1 марта законтрактовать все территории, а до 1 сентября — ввести их в эксплуатацию. Мы не просто создаем 50 новых общественных пространств, мы создаем новую среду для наших жителей».

Так, в областном центре планируется обустроить 17 территорий: Буфф-сад, сквер у ДК «Маяк», сквер «Чернобыль» на ул. Дзержинского, сквер у школы № 53, набережную Томи (от пер. Сухоозерный до ОАО «Томские мельницы») и другие.