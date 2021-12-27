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В 2022 году Томская область дополнительно направит на нужды ветеранов 23 миллиона рублей

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В 2022 году Томская область дополнительно направит на нужды ветеранов 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как сообщил председатель Томского областного совета ветеранов Николай Кобелев, в 2022 году оргкомитет рассчитывает треть из запланированных средств (6,4 млн рублей из 23-х) направить на оздоровление ветеранов в больницах Томска, районных больницах и Комплексном центре социального обслуживания населения Томской области. Также оргкомитет продолжит помогать поисковому движению.

«В 2021 году 119 томских поисковиков выезжали в места боев Великой Отечественной войны, участвовали в 12 экспедициях. Поиски велись в Смоленской, Новгородской, Псковской и Калужской областях и Республике Крым. Томские поисковики самостоятельно и совместно с другими поисковыми отрядами обнаружили останки 97 бойцов Красной Армии», — рассказал Николай Кобелев.

В 2022 году сохранится и традиция проведения ветеранских фестивалей, студенческих и школьных конференций и олимпиад по патриотике. Больше 2 млн рублей оргкомитет рассчитывает потратить на установку или замену памятников на ветеранских захоронениях: за этой помощью чаще всего обращаются вдовы.

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