Четырнадцатый ребенок родился в семье Молчановского района в 2021 году

За 2021 год в Томской области выдано 9504 акта о рождении детей, 2839 новорожденных зарегистрировано в роддомах региона, сообщает пресс-служба обладминистрации. В двух семьях жителей Томского района родился 12-й ребенок, а в одной семье Молчановского района — 14-й.

Первенцами в семьях стали 3450 малышей. В 3497 семьях в 2021 году появился второй ребенок. У 1678 родителей появился третий ребенок, у 494 — четвертый. Также в течение года родилось 185 пятых детей; 76 шестых, 29 — седьмых; шесть — восьмых; 18 — девятых и один десятый ребенок.

Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек: 4872 против 4582.