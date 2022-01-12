Четырнадцатый ребенок родился в семье Молчановского района в 2021 году

За 2021 год в Томской области выдано 9504 акта о рождении детей, 2839 новорожденных зарегистрировано в роддомах региона, сообщает пресс-служба обладминистрации. В двух семьях жителей Томского района родился 12-й ребенок, а в одной семье Молчановского района — 14-й.
Первенцами в семьях стали 3450 малышей. В 3497 семьях в 2021 году появился второй ребенок. У 1678 родителей появился третий ребенок, у 494 — четвертый. Также в течение года родилось 185 пятых детей; 76 шестых, 29 — седьмых; шесть — восьмых; 18 — девятых и один десятый ребенок.
Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек: 4872 против 4582.
В прошлом году среди женских имен лидерство принадлежало Софии (Софье) — этим именем назвали 243 девочек. Самым популярным именем для мальчиков стал Артем, так назвали 224 мальчиков. В топ-10 по популярности у жителей Томской области также вошли имена: мальчиков — Александр (216), Михаил (205), Максим (184), Дмитрий (169), Роман (154), Матвей (152), Иван (149), Тимофей (121), Кирилл (113); девочек — Алиса (191), Анна (174), Виктория (170), Ева (157), Мария (146), Варвара (142), Полина (138), Милана (128) и Анастасия (114).
Наряду с распространенными именами родители выбирали для своих детей оригинальные редкие: Арнольд, Евсей, Ермак, Леонардо, Нобель, Радий, Рафаэль, Рудольф, Феликс, Фома, Азалия, Ассоль, Зола, Лолита, Луна, Мальвина, Матильда, Мелисса, Эра.
С 2001 по 2020 год чаще всего детей в Томской области называли Анастасия и Александр. За 20 лет в регионе появились около 7 тысяч мальчиков с именем Александр и девочек с именем Анастасия.
На протяжении 20 лет первые десять позиций рейтинга популярных мужских имен занимали Александр, Артем, Дмитрий, Максим, Иван, Кирилл, Никита, Михаил, Егор, Роман, женских — Анастасия, София (Софья), Дарья, Виктория, Екатерина, Мария, Анна, Полина, Елизавета, Ксения.
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