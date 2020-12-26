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26 декабря,
2020
Новости

В 2021 году выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что досрочная сдача Единого государственного экзамена в 2021 году будет отменена из-за пандемии коронавируса.


«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», — цитирует его пресс-служба ведомства.


Для участников ЕГЭ, которые не смогут написать экзамен в основные сроки из-за болезни или по иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ. Сроки проведения будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы.


Ученики одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, в 2021 году будут вместо ЕГЭ сдавать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Те старшеклассники, что планируют идти в вузы, будут сдавать ЕГЭ только по русскому. Экзамена по математике базового уровня не будет.


Девятиклассники в рамках основного госэкзамена (ОГЭ) сдадут только русский и математику, а до этого напишут контрольные по одному предмету на выбор. 


В министерстве уточнили, что результаты контрольных не повлияют на допуск к ОГЭ и на получение аттестата.

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