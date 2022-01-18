В 2021 году в Томской области изъяли 130 тысяч литров нелегального алкоголя. Это абсолютный рекорд по России

Сотрудники томского областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля в прошлом году изъяли у продавцов 130,6 тысяч литров нелегального алкоголя. Это более чем в 12 раз превышает показатель 2020 года, когда было изъято 10,7 тысяч литров незаконной алкогольной продукции, сообщил глава департамента Александр Деев.

«По итогам 9 месяцев прошлого года мы занимаем лидирующие позиции по противодействию незаконной продаже алкоголя. Мы занимаем первое место в СФО по всем 13 показателям, а по некоторым узкопрофильным позициям входим в пятерку лучших регионов России», — отметил Деев.

Рекорд принадлежит одной из томских фирм, у которой сотрудники департамента лицензирования и госконтроля совместно с ФСБ и Росалкогольрегулированием изъяли партию в 36 тысяч литров. В департаменте считают, что такие показатели указывают на успешно налаженную работу в сфере противодействия незаконной продаже алкоголя.

Александр Деев также оценил эффективность созданного в конце 2019 года интернет-сервиса, позволяющего томичам наносить на карту торговые точки, нарушающие правила продажи алкоголя. По его словам, на этот портал ежегодно поступает примерно 180-200 обращений, но нарушения подтверждаются только в 25-30 % случаев.

При этом нередки ситуации, в которых томские предприниматели используют сервис для противодействия конкурентам: «Есть просто предприниматели, которые начинают присылать на этот портал какую-то несоответствующую действительности про тех [конкурентов], кто работает через дорогу».

Особое внимание власти уделяют нестационарным объектам торговли, через которые, по данным департамента лицензирования, проходит основной сбыт нелегальной алкогольной продукции. По словам Александра Деева, крупному «приличному магазину, тем более имеющему лицензию, нет смысла продавать нелегальный алкоголь из-за огромных штрафов и [риска] лишения лицензии». За 2021 год власти закрыли 7 нестационарных торговых точек, где были выявлены нарушения при продаже алкоголя.