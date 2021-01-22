В 2021 году в Томске на ремонт 150 многоквартирных домов потратят более 700 млн рублей

В планы на 2021 год в рамках реализации программы Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов включена разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по 150 адресам на общую сумму 741, 6 млн рублей. В сравнении со сметами прошлого года финансирование увеличено на 141, 5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в 2021 году непосредственно строительные работы будут проведены по 86 адресам. В 32 домах заменят 80 лифтовых кабин, на 25 - отремонтируют крыши, обновят фасады 9 многоквартирников, внутридомовые инженерные сети - в 29. Кроме того, в наступившем году начнутся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем в двух домах, будет осуществлена разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в 63 домах.



В 2020 году работы по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной документации проведены в 141 многоквартирном доме, в том числе в 4 домах начаты работы по ремонту крыш. Также были устранены ЧС в 3 домах (выполнен ремонт крыш) по адресам: ул. Салтыкова-Щедрина,48, пр. Фрунзе, 218, ул. Новосибирская, 37. Стоимость выполненных работ/услуг составила 600,1 млн рублей.

