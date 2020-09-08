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08 сентября,
2020
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В 2021 году мэрия Томска планирует благоустроить сквер Памяти жертв политических репрессий

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сквер Памяти жертв политических репрессий благоустроят в 2021 году. Проект разработали специалисты «Проектно-сметного бюро».

В 2021 году мэрия Томска планирует благоустроить сквер Памяти жертв политических репрессий
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Авторы проекта предлагают демонтировать существующие покрытия пешеходных дорожек. Затем тротуарную плитку будут мостить  стилизованным искусственным камнем — базальтом, шунгитом и степняком. Также в сквере модернизуют освещения, заменят лавочки, установят пандусы с 5 %-ным уклоном. Будет проведено и озеленение.

В мэрии подчеркивают, что проект рассмотрели члены рабочей группы областного Градостроительного совета. Они рекомендовали убрать внутреннюю и дублирующую пешеходные связи, учесть пешеходные пути от художественной школы к скверу и остановке, организовать мемориальную зону, рассмотреть возможность обустройства смотровой площадки.

«Сквер Памяти – одно из знаковых мест Томска, он был открыт почти 30 лет назад по инициативе администрации и общества «Мемориал». Ежегодно сюда приезжают тысячи томичей и гостей города, чтобы почтить память жертв политических репрессий, и каждый находит здесь то, что ему важно. Дизайн-проект благоустройства сквера мы обсуждали с общественностью и пришли к мнению – здесь должна быть тихая, умиротворяющая атмосфера с удобными пешеходными дорожками, скамейками и озеленением. При проектировании это требование было учтено», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.


Изначально в мэрии предлагали установить у Камня скорби детскую площадку. Активисты единогласно отклонили это предложение.



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