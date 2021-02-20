В 2021 году хирурги ОКБ вернули слух нескольким пациентам

Врачи отделения реконструктивной и пластической хирургии ОКБ за 2020 год выполнили 1251 операцию, среди них были редкие и сложные вмешательства. Как сообщается в официальной группе ОКБ в соцсети «ВКонтакте» , нескольким пациентам была полностью реконструирована ушная раковина.

«У пациентов было травматическое повреждение ушной раковины вследствие бытовой травмы больше чем на половину объёма; слуховые проходы не повреждены (функция слуха не была нарушена). Пластическими хирургами проведена полная реконструкция ушной раковины с восстановлением её анатомической формы», — рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Александр Цуканов.



Кроме того, специалисты выполнили три операции по новой методике микрохирургической реконструкции молочной железы, а также неоднократно выполняли пластические операции в области крестца. Самым маленьким пациентом стал шестимесячный ребенок с травмой пальца, а самым возрастным — 87-летний пациент с патологией кисти.





Отмечается, что врачи отделения реконструктивной и пластической хирургии круглосуточном режиме оказывают экстренную микрохирургическую помощь пациентам с травмами верхних и нижних конечностей.



В отделении реконструктивной и пластической хирургии выполняют все пластические операции: от пластики глаза до реплантации конечностей. Ежегодно специалисты оперируют около 100 пациентов от 0 до 16 лет с дефектами кистей, стоп и пороками развития челюсти и лица.