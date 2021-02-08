В 2020 году в Томской области вырубили только 18% от расчетной лесосеки

В 2020 году в Томской области заготовили 7,18 млн кубометров леса. Это 18% от общего объема разрешенной рубки, говорится в материалах обладминистрации.

5,4 миллиона кубометров леса заготовили арендаторы лесных участков. 1,2 миллиона кубометров составила заготовка леса по госзаданию. Еще 484 тысячи кубометров заготовили граждане для собственных нужд.





Общий расчетный объем лесосеки в Томской области составляет 40,5 миллиона кубометров. В настоящее время в аренде у лесозаготовителей находится 27% — 11 миллионов кубометров. У компаний с иностранным участием — 5,2%. В 2020 года они заготовили 2,1 миллиона кубометров.





По данным областных властей, в 2020 году был выявлен 281 случай незаконной рубки. Ущерб от них составил 78,8 млн рублей. В 104 случаях нарушителей выявили. К административной ответственности привлекли 711 человек, было возбуждено 231 уголовное дело, взыскано 21,2 млн штрафов.





В Томской области продолжают работать больше 600 предприятий по переработке древесины. Продукция ЛПК занимает 50,2% от общего объема экспорта из Томской области. Экспорт необработанного леса с 2015 года уменьшился с 51,4 тысячи до 5,8 тысячи кубометров в год. Основным экспортером продукции является Узбекистан, на втором месте — Китай, сообщает обладминистрация.





По итогам 11 месяцев 2020 года из Томской области экспортировали продукцию на 141,5 миллиона долларов (в 2019 году – 180 миллионов долларов). 67,8% пришлось на пиломатериалы, 23,2% на древесно-стружечные плиты (ДСП), 5,5% на древесно-волокнистые плиты (МДФ, OSB), 3% на шпон и фанеру, 0,25% на лес-кругляк, говорится в презентации «белого дома».